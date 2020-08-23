Два дня назад актрису Ирину Вилкову, ставшую известной после роли в сериале "Полицейский с Рублевки", задержали на Красной площади.
Примечательно, что после задержания у артистки отошли воды. Она вышла на митинг в поддержку Алексея Навального.
Позже Вилкова сообщила, что роды прошли успешно и у неё родился сын.
"Спасибо и за ругань, и за мат. Все хорошо, все обошлось. Отвечаю на вопросы хейтеров, зачем мы пошли на площадь. За мирные пикеты нас никогда не задерживали. Мы просто пошли гулять. Кто же знал, что так произойдет? Спасибо всем еще раз. Пацан здесь, я тоже. Надеюсь, у Навального все будет хорошо", — написала в личном блоге актриса.
Медики обнаружили у российского политика Алексея Навального абстинентное состояние, осложнённое судорожным синдромом.