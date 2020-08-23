Актриса Ирина Вилкова впервые стала мамой

Два дня назад актрису Ирину Вилкову, ставшую известной после роли в сериале "Полицейский с Рублевки", задержали на Красной площади.

Примечательно, что после задержания у артистки отошли воды. Она вышла на митинг в поддержку Алексея Навального.

Позже Вилкова сообщила, что роды прошли успешно и у неё родился сын.