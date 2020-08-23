Пашаев хочет продолжить защищать Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев, который перестал представлять Михаила Ефремова в суде, но остался его консультантом, высказался о желании продолжить работу с актёром.

"В уголовном деле без моего согласия ничего не делается. У меня было жесткое условие. Он видел результат моей работы. Я еще все равно его адвокат. Ну, чуть-чуть потерпите и все поймете, еще неделя", — заявил правозащитник.

По его словам, он поставил Ефремову жесткое условие ещё до начала суда, по которому именно он управляет защитой артиста.