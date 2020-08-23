Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев обсудил детали уголовного дела против актёра с телеведущим Владимиром Соловьёвым.
Во время беседы правозащитник заметил, что Соловьёв напоминает ему его в молодости. Пашаев до адвокатской карьеры работал корреспондентом. Это вызвало у Соловьёва агрессию.
"Я на восемь лет вас старше! Какая ваша молодость? Там, где вы учились, я там преподавал! Очнитесь!" — осадил адвоката телеведущий.
Медики обнаружили у российского политика Алексея Навального абстинентное состояние, осложнённое судорожным синдромом.