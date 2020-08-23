Соловьёв жёстко "наехал" на бывшего адвоката Ефремова

Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев обсудил детали уголовного дела против актёра с телеведущим Владимиром Соловьёвым.

Во время беседы правозащитник заметил, что Соловьёв напоминает ему его в молодости. Пашаев до адвокатской карьеры работал корреспондентом. Это вызвало у Соловьёва агрессию.