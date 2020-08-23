В прошлом году сын Дмитрия Шепелева Платон ходил в подготовительные классы, а в этом году отправляется в школу.
Телеведущий выбрал для ребенка самую элитную школу в Москве, где преподают иностранные педагоги. На обучение сына он тратит около 1,5 миллиона рублей в год.
"Мне реально стало не по себе, ведь это совсем не про любовь к детям, не про любовь к знаниям, это про жесткую систему, в которой до ребенка нет никакого дела. Понятно, что нас самих так учили и казалось, что это нормально, как и то, что беляшами в столовой воняло и компьютерный класс был за решеткой и под замком. Но для детей своих хочется другого: я меньше всего хочу, чтобы сына в школе ломали", — объяснил Шепелев.
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