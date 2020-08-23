Стало известно, сколько Дмитрий Шепелев платит за обучение сына

В прошлом году сын Дмитрия Шепелева Платон ходил в подготовительные классы, а в этом году отправляется в школу.

Телеведущий выбрал для ребенка самую элитную школу в Москве, где преподают иностранные педагоги. На обучение сына он тратит около 1,5 миллиона рублей в год.