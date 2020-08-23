Утяшева рассказала, какая диета помогает ей не толстеть

Ляйсан Утяшева решила поделиться своим рационом питания с подписчиками, однако они не оценили стараний спортсменки.

Дело в том, что её рацион рассчитан всего на 500 калорий в день. Однако с таким питанием уже через несколько месяцев можно заработать анорексию.

Сейчас Утяшева закончила спортивную карьеру и ведёт передачу на ТНТ. Она рассказала, что собирается продолжить худеть, несмотря на предупреждения фанатов.