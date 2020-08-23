Бывшая жена рэпера Bahh Tee обвинила музыканта в домашнем насилии

Недавно рэпер Бахтияр Алиев женился во второй раз. Со своей первой женой он развелся около года назад.

Фаргана Гасанова рассказала, что только сейчас может говорить о браке с музыкантом после длительной терапии у психотерапевта.