Недавно рэпер Бахтияр Алиев женился во второй раз. Со своей первой женой он развелся около года назад.
Фаргана Гасанова рассказала, что только сейчас может говорить о браке с музыкантом после длительной терапии у психотерапевта.
"Бахти многократно поднимал на меня руку. Началось это еще в медовый месяц, я очень испугалась, не знала, что делать, и никому не рассказала. Да, я не ангел, но насилие — это ужасно и нет таких причин, чтобы его оправдать. У Бахтияра были серьезные психические отклонения: когда он злился, то не просто кричал, он визжал. Мог взять меня за волосы и таскать по полу, мог выкручивать мне руки и орать в уши так, что было больно", — рассказала девушка.
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