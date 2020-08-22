Актёр и певец Никита Пресняков рассказал, что заразился коронавирусом. Он утверждает, что это произошло около месяца назад.
Пресняков якобы расслабился и думал, что ему удалось обойти пандемию мимо и не заразиться COVID-19, однако он ошибался.
"Всю ночь меня знобило, на следующий день я лежал с температурой 39, был кашель, все дела", — отметил артист и выразил сожаление, что заразил коронавирусом своих друзей.
Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил закрыть все предприятия в стране, на которых проходят забастовки рабочих.