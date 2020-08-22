Никита Пресняков заболел коронавирусом

Актёр и певец Никита Пресняков рассказал, что заразился коронавирусом. Он утверждает, что это произошло около месяца назад.

Пресняков якобы расслабился и думал, что ему удалось обойти пандемию мимо и не заразиться COVID-19, однако он ошибался.