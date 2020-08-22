Белый гроб, в котором была похоронена Валентина Легкоступова, относится к категории элитных, поскольку выполнен из прочных пород дерева.

Об этом рассказал ритуальный агент Вячеслав Ребров.

"Это итальянский гроб, сделанный из особо прочных пород дерева. Внутри он пустой. "Голая" стоимость — около 400 тысяч рублей. На нее, как правило, "накручивается" цена за мягкие подушки, постель, покрывало — все удобства. Плюс цветы… да много чего", — утверждает агент.