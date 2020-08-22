Актёр Орладно Блум рассказал, что сюжет сериала "Властелин колец" не будет основан на сюжете первой книге "Братство кольца".
По его словам, сериал не будет являться ремейком оригинальной трилогии, а станет альтернативной ветвью развития истории.
Примечательно, что сам Блум не принимает участие в съёмках.
"Это будет не ремейк. Эта история не основана на "Братстве" или чём-то подобном. Поэтому, думаю, сериал получится действительно очень интересным", — пояснил артист.
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