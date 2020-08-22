Орладно Блум рассказал о сериале "Властелин колец"

Актёр Орладно Блум рассказал, что сюжет сериала "Властелин колец" не будет основан на сюжете первой книге "Братство кольца".

По его словам, сериал не будет являться ремейком оригинальной трилогии, а станет альтернативной ветвью развития истории.

Примечательно, что сам Блум не принимает участие в съёмках.