Борис Корчевников испытывает проблемы со слухом

Известный телеведущий Борис Корчевников перенес сложную операцию по удалению опухоли головного мозга в 2015 году.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако сейчас начали проявляться последствия операции. Телеведущий практически перестал слышать, редакторы передачи "Судьба человека" подсказывают Корчевникову вопросы с помощью планшета.

Более того, телеведущий плохо слышит то, что ему говорят гости передачи. Однако вопрос о замене Корчевникова на другого ведущего пока не поднимался.