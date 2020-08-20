Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в состоянии депрессии после развода с Бари Алибасовым. Для неё стало большим ударом то, что любимый мужчина оставил её одну в преклонном возрасте.
81-летняя Федосеева-Шукшина ничего не ест и не спит, что негативно отражается на состоянии её здоровья.
Дочь Ольга в шоковом состоянии. Она признаётся, что её очень беспокоит эмоциональное здоровье матери. Ольга просит ее взглянуть на сложившуюся ситуацию по-другому. Но Лидия Николаевна никак не реагирует на советы дочери.
Как сообщают источники, Бари Алибасов подал на развод сразу после выписки из психиатрической клиники. Он связался со своим адвокатом Сергеем Жориным и попросил его заняться подготовкой необходимых документов.
Причина развода связана со скандальной историей с квартирой Федосеевой-Шукшиной. Звезда считает, что родственники просто используют её ради выгоды. Она переписала на них имущество, а сама может остаться на улице.
Ранее "Правда.Ру" писала, что суд арестовал квартиру Алибасова, которую ему подарила жена.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.