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Федосеева-Шукшина ничего не ест из-за развода с Бари Алибасовым

Шоу-бизнес

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в состоянии депрессии после развода с Бари Алибасовым. Для неё стало большим ударом то, что любимый мужчина оставил её одну в преклонном возрасте.

81-летняя Федосеева-Шукшина ничего не ест и не спит, что негативно отражается на состоянии её здоровья.

Дочь Ольга в шоковом состоянии. Она признаётся, что её очень беспокоит эмоциональное здоровье матери. Ольга просит ее взглянуть на сложившуюся ситуацию по-другому. Но Лидия Николаевна никак не реагирует на советы дочери.

Как сообщают источники, Бари Алибасов подал на развод сразу после выписки из психиатрической клиники. Он связался со своим адвокатом Сергеем Жориным и попросил его заняться подготовкой необходимых документов.

Причина развода связана со скандальной историей с квартирой Федосеевой-Шукшиной. Звезда считает, что родственники просто используют её ради выгоды. Она переписала на них имущество, а сама может остаться на улице.

Ранее "Правда.Ру" писала, что суд арестовал квартиру Алибасова, которую ему подарила жена.

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