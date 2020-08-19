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Орлов: Ефремов никогда не садился за руль пьяным

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Михаил Ефремов часто выпивал, но никогда не садился пьяным за руль автомобиля.

Об этом на суде рассказал друг артиста поэт Андрей Орлов.

"Я видел недели и месяцы, которые он не пил. Я видел его в дни, которые он пил. Если вы хотите спросить, пил ли Михаил, то Михаил никогда этого не скрывал, и я тоже не скрываю. Никогда не садился пьяным за руль — всегда вызывал трезвого водителя или такси", — утверждает поэт.

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