Михаил Ефремов часто выпивал, но никогда не садился пьяным за руль автомобиля.

Об этом на суде рассказал друг артиста поэт Андрей Орлов.

"Я видел недели и месяцы, которые он не пил. Я видел его в дни, которые он пил. Если вы хотите спросить, пил ли Михаил, то Михаил никогда этого не скрывал, и я тоже не скрываю. Никогда не садился пьяным за руль — всегда вызывал трезвого водителя или такси", — утверждает поэт.