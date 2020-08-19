Адвокат семьи погибшего курьера Сергея Захарова Александр Добровинский утверждает, что изначально был готов к различным инсценировкам со стороны актёра.

"Я подозревал, что инсульт — это неправда, но у меня не было никаких оснований. Теперь они есть на основании справки, которая была прислана в суд. Но знаете, это всё на совести Ефремова. Это всё Ефремов, а не адвокат", — заявил правозащитник.