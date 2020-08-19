Эксперты недостаточно исследовали автомобиль Михаила Ефремова, поскольку обошли стороной различные версии ДТП.

Об этом сообщил адвокат актёра Эльман Пашаев.

"Не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования. В сети все чаще появляется информация, что хакеры влияют на управление автомобилем", — пояснил правозащитник.