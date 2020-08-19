Жена Джигана Оксана Самойлова устала от упрёков со стороны поклонников, которые ожидали, что модель разведется со своим мужем.

Ещё недавно Самойлова утверждала, что никогда не простит рэпера и будет воспитывать детей сама. Но вскоре паре удалось помириться и сейчас они вновь живут вместе. На истории с размолвкой им удалось неплохо заработать.

"Ребят, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем! Я честно все рассказала и честно сказала, что понятия не имею, правильно поступила или нет. Но мне, очевидно, виднее, чем всем тем, кто раздает советы. Это моя жизнь, понимаете? Не ваша, и муж этот не ваш, и дети не ваши. Вы со своими делайте что хотите.

Я никого ни к чему не призываю и не говорю: "Делай, как я!" Не делайте, как я! Думайте своей головой и чувствуйте своим сердцем! Живите свою жизнь, не оглядываясь на окружающих! Если я ошиблась, — это мои ошибки и мои уроки. На вас это никак не отразится, понимаете?" — написала модель в блоге.