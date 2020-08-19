Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Песков объяснил, почему Лукашенко часто звонит Путину
На Преображение Господня 20 лет назад освятили Храм Христа Спасителя
Эндокринолог назвала главную опасность яблок
В Париже после выхода "ПСЖ" в финал ЛЧ вспыхнули беспорядки
Каждый пятый россиянин выплачивает по три кредита
В Белоруссии проходят военно-тактические учения
Россия ответит на высылку дипломата из Норвегии
"Спартак" не включил Кокорина в состав на матч с "Уфой"
Коронавирус в Киргизии идёт на спад

Названа главная "фишка" диагноза Ефремова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Диагноз "транзиторные ишемические атаки", который был поставлен Михаилу Ефремову после госпитализации, нельзя достоверное проверить.

Об этом рассказал невролог Дмитрий Антонов.

"Фишка" диагноза такова, что нельзя достоверно проверить, что там было на самом деле. Если очаговая неврологическая симптоматика (параличи, парезы, нарушение речи и т.д.) сохраняется более 24 часов, тогда диагностируют инсульт, или, медицинскими словами, — инфаркт головного мозга в бассейне такой-то артерии", — пояснил медик.

Последние материалы
Лидеры Евросоюза намерены "осудить и не признать режим Лукашенко"
Делягин Михаил предрёк "чёрный сентябрь" России и всему миру
Песков объяснил, почему Лукашенко часто звонит Путину
На Преображение Господня 20 лет назад освятили Храм Христа Спасителя
Эндокринолог назвала главную опасность яблок
В Париже после выхода "ПСЖ" в финал ЛЧ вспыхнули беспорядки
Каждый пятый россиянин выплачивает по три кредита
В Белоруссии проходят военно-тактические учения
Названа главная "фишка" диагноза Ефремова
Россия ответит на высылку дипломата из Норвегии
Популярное
Новости Белоруссии
Стало известно, что будет с Лукашенко после смены власти в Белоруссии

Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.

Стало известно, что будет с Лукашенко после смены власти в Белоруссии
Националисты в Киеве заставили Цепкало "отвечать за базар"
Бывший СССР
Националисты в Киеве заставили Цепкало "отвечать за базар"
Новости Белоруссии
Лукашенко сделал заявление о вступлении Белоруссии в ЕС и НАТО
Бывший СССР
Стрелков рассказал, к чему приведёт ввод войск РФ в Белоруссию
Любовь Степушова Американский блогер рассказал, почему Трамп выиграет выборы снова Любовь Степушова Василий Амирджанов Монологи Лукашенко приближают развязку кризиса Василий Амирджанов Конрад Ренкас Польский след в белорусских протестах Конрад Ренкас
Комментарии
Европа признала: Белоруссия не Украина
Сотрудник "РЖД" потребовал высадить из поезда ветерана
Реализация "пакета реформ" в Белоруссии вызовет ввод войск
Высоцкий: Ефремов готов помочь семье погибшего курьера
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Загадка дня: зачем в Минск прилетел самолёт ФСБ России?
Быть ли России снова Великой?
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Быть ли России снова Великой?
"Ужасная ситуация": стоит ли России говорить с США о Белоруссии
"Ужасная ситуация": стоит ли России говорить с США о Белоруссии
Загадка дня: зачем в Минск прилетел самолёт ФСБ России?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссия уходит на Запад. Что будет с обороноспособностью России?
"Ужасная ситуация": стоит ли России говорить с США о Белоруссии
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ