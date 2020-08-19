Диагноз "транзиторные ишемические атаки", который был поставлен Михаилу Ефремову после госпитализации, нельзя достоверное проверить.

Об этом рассказал невролог Дмитрий Антонов.

"Фишка" диагноза такова, что нельзя достоверно проверить, что там было на самом деле. Если очаговая неврологическая симптоматика (параличи, парезы, нарушение речи и т.д.) сохраняется более 24 часов, тогда диагностируют инсульт, или, медицинскими словами, — инфаркт головного мозга в бассейне такой-то артерии", — пояснил медик.