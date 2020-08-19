Защита Михаила Ефремова затребовала свидетельские показания артистки Татьяны Беркович, которая одной из первых прибыла в больницу Склифосовского, куда доставили Сергея Захарова.

"Я сказала врачу — делайте все, что нужно, мы готовы помочь. Я поехала, чтобы оплатить отдельную палату, дополнительные услуги врачей. Я понимала, что человек не состоятельный", — пояснила актриса.

"Но появился адвокат Александр Добровинский и начал, с моей точки зрения, спектакль — говорил, что потерпевшим ничего не нужно", — добавила Беркович.