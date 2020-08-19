Актёр Михаил Ефремов готов оказать финансовую помощь семье погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова.

Об этом на заседании суда сообщил коллега артиста Никита Высоцкий.

"Мы хотели помочь с похоронами. Мы хотели предложить деньги любому члену семьи. Мы понимали, что это нужно сделать Если бы у Михаила была возможность позвонить и поговорить с женой, он бы это сделал", — пояснил актёр.

"Нужно не плюнуть в эту руку, а протянуть в ответ. Я знаю, что Михаил хочет и готов помочь Ирине. Мы видим, что она пострадавшая, хотя суд не признал", — добавил Высоцкий.