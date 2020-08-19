Личный помощник Микки Рурка Дмитрий Корнейчук прилетал на Украину, чтобы найти место для похорон актёра.

Об этом сообщил журналист Юрий Гула.

"Помните историю про Микки Рурка, который пожелал быть похороненным в маленьком украинском селе?! Эту идею он не оставил! И его персональный ассистент Дмитрий Корнейчук прилетел из Лос-Анджелеса в Загорцы. Место для Микки выбрано!" — утверждает он.