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Микки Рурка похоронят в украинском селе

Шоу-бизнес » Зарубежный

Личный помощник Микки Рурка Дмитрий Корнейчук прилетал на Украину, чтобы найти место для похорон актёра.

Об этом сообщил журналист Юрий Гула.

"Помните историю про Микки Рурка, который пожелал быть похороненным в маленьком украинском селе?! Эту идею он не оставил! И его персональный ассистент Дмитрий Корнейчук прилетел из Лос-Анджелеса в Загорцы. Место для Микки выбрано!" — утверждает он.

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