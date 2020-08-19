Принц Гарри и принц Уильям не общаются больше 8 месяцев

Принц Гарри уже больше восьми месяцев не общается со своим братом герцогом Кембриджским. Принц Уильям винит Меган Маркл в том, что она внесла разлад в их семью.

Об этом рассказал журналист Омид Скоби, который пишет биографическую книгу о Гарри и Меган.