Принц Гарри уже больше восьми месяцев не общается со своим братом герцогом Кембриджским. Принц Уильям винит Меган Маркл в том, что она внесла разлад в их семью.
Об этом рассказал журналист Омид Скоби, который пишет биографическую книгу о Гарри и Меган.
"Я наблюдал за братьями с тех самых пор, как принцесса Диана вынесла их из роддома. Они всегда были очень близки. И то, что они больше не общаются друг с другом — настоящая трагедия. Я не могу отрицать в данном случае вины Меган Маркл. До встречи с ней Гарри, Кэтрин и Уильям создавали потрясающие совместные проекты — например, благотворительную организацию по вопросам психического здоровья Heads Up. И тот факт, что теперь Гарри уехал из страны, — печален не только для его семьи, но и для всех людей, которые любили его", — пояснил журналист.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.