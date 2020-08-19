Мать погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова до сих пор не знает правду о смерти своего сына.

Об этом сообщила соседка семьи Захаровых Людмила Арефьева.

"Почему никто за все это время так и не спросил, как чувствует себя Сережина мама после смерти сына. Он был лучиком в их семье. Очень приятный мужчина. Таких очень мало. До сих пор мама Сережи не знает, как погиб ее сын. И соседи, и родственники говорят ей, что он от сердечного приступа умер. Потому что нельзя человеку в возрасте 86 лет сказать, что ее дитя убили", — утверждает она.