Алла Пугачёва назвала внучку своей преемницей на сцене

Недавно на своей странице в Instagram Кристина Орбакайте опубликовала первую песню своей восьмилетней дочери Клавдии. Алла Пугачёва сразу же заявила о том, что внучка будет её преемницей. Знаменитая бабушка пророчит девочке большое будущее.

Стоит отметить, что дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова решила пойти по стопам своих знаменитых бабушки и мамы. Девочка тоже хочет стать певицей. Её звёздная мама уже сообщила в Instagram о начале творческой карьеры Клавдии Земцовой.

"У нас радостная новость! Клавочка записала песню на испанском языке! Теперь её можно услышать и скачать на всех платформах", — поделилась Кристина Орбакайте.

Внучка Пугачёвой в качестве творческого псевдонима выбрала звучное Claudi, адаптировав своё имя на английский манер.

Примадонна утверждает, что у девочки есть талант. Учитывая окружение девочки, она сможет добиться больших успехов на творческом пути и стать достойной преемницей своей знаменитой бабушки.

По словам Пугачёвой, она оценивает вокальные данные и артистизм Клавдии максимально объективно.