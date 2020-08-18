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Алла Пугачёва назвала внучку своей преемницей на сцене

Шоу-бизнес

Недавно на своей странице в Instagram Кристина Орбакайте опубликовала первую песню своей восьмилетней дочери Клавдии. Алла Пугачёва сразу же заявила о том, что внучка будет её преемницей. Знаменитая бабушка пророчит девочке большое будущее.

Стоит отметить, что дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова решила пойти по стопам своих знаменитых бабушки и мамы. Девочка тоже хочет стать певицей. Её звёздная мама уже сообщила в Instagram о начале творческой карьеры Клавдии Земцовой.

"У нас радостная новость! Клавочка записала песню на испанском языке! Теперь её можно услышать и скачать на всех платформах", — поделилась Кристина Орбакайте.

Внучка Пугачёвой в качестве творческого псевдонима выбрала звучное Claudi, адаптировав своё имя на английский манер.

Примадонна утверждает, что у девочки есть талант. Учитывая окружение девочки, она сможет добиться больших успехов на творческом пути и стать достойной преемницей своей знаменитой бабушки.

По словам Пугачёвой, она оценивает вокальные данные и артистизм Клавдии максимально объективно.

 

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