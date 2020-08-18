Стало известно, почему в "Матрице 4" не будет Морфеуса

Ранее стало известно, что к съемкам в продолжении культовой трилогии "Матрицы" уже приступили Кэрри-Энн Мосс и Киану Ривз.

Однако ничего не было известно о Лоуренсе Фишборне, который сыграл в трилогии роль Морфеуса. Он пояснил, что его даже не пригласили поучаствовать в съемках.