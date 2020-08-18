Агата Муцениеце сама виновата в том, что выбыла из сериала "В клетке"

Ранее Агата Муцениеце жаловалась, что бывший муж Павел Прилучный ставит ей палки в колеса.

Актриса должна была участвовать в съёмках сериала "В клетке". Эта договоренность была достигнута ещё до развода пары. Примечательно, что продюсером сериала выступил Павел Прилучный.

Оказалось, что артистка не подписала соглашение о неразглашении. Из-за этого ей не предоставили сценарий сериала для ознакомления. Впоследствии ей пришлось покинуть проект.