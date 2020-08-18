Ранее Агата Муцениеце жаловалась, что бывший муж Павел Прилучный ставит ей палки в колеса.
Актриса должна была участвовать в съёмках сериала "В клетке". Эта договоренность была достигнута ещё до развода пары. Примечательно, что продюсером сериала выступил Павел Прилучный.
Оказалось, что артистка не подписала соглашение о неразглашении. Из-за этого ей не предоставили сценарий сериала для ознакомления. Впоследствии ей пришлось покинуть проект.
"Таков результат зашедших в тупик переговоров с менеджментом актрисы. Отвечая на все вопросы, хотелось бы официально заявить, что никакого факта сокрытия сценария от Агаты не было. В связи с особой секретностью, связанной с продолжением сериала, сценарий предоставляется каждому участнику проекта сразу после подписания стандартного соглашения о неразглашении.
Оно так и не было получено нами от представителя актрисы. Мы со своей стороны приложили все необходимые усилия, чтобы избежать этой ситуации, но, к сожалению, не встретили взаимного отношения", — утверждает продюсер картины Теймур Джафаров.
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