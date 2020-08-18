Во время судебного заседания по делу актёра Михаила Ефремова между адвокатами защиты и обвинения произошла словесная перепалка.
Эльман Пашаев обратился к суду с просьбой прослушать запись телефонного разговора его подзащитного с сыном погибшего курьера Сергея Захарова. Александр Добровинский выступил против этого.
"Не перебивайте меня, вас мама плохо воспитывала!" — заявил Добровинский.
"Моя мама в отличие от вашей была приличной женщиной!" — ответил ему Пашаев.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.