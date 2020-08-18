Добровинский и Пашаев поскандалили в суде по делу Ефремова

Во время судебного заседания по делу актёра Михаила Ефремова между адвокатами защиты и обвинения произошла словесная перепалка.

Эльман Пашаев обратился к суду с просьбой прослушать запись телефонного разговора его подзащитного с сыном погибшего курьера Сергея Захарова. Александр Добровинский выступил против этого.