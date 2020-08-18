Актёр Михаил Ефремов прибыл на заседание Пресненского суда Москвы 18 августа. Ранее он перенес инсульт.
В процессе рассмотрения дела диагноз артиста не был озвучен, поскольку его отнесли к врачебной тайне. Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев утверждал, что у его подзащитного наблюдаются проблемы с речью и онемения конечностей.
Также Пашаев заявил, что у Ефремова была обнаружена опасная болезнь — хроническая обструктивная болезнь легких, от которой скончался отец актёра Олег Ефремов.
"Эта болезнь не лечится, нужен медицинский контроль, поэтому мы просим о двухчасовых прогулках. Чтобы он мог ездить к врачам", — добавил адвокат.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.