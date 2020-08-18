Суд отказался озвучивать диагноз Михаила Ефремова

Актёр Михаил Ефремов прибыл на заседание Пресненского суда Москвы 18 августа. Ранее он перенес инсульт.

В процессе рассмотрения дела диагноз артиста не был озвучен, поскольку его отнесли к врачебной тайне. Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев утверждал, что у его подзащитного наблюдаются проблемы с речью и онемения конечностей.

Также Пашаев заявил, что у Ефремова была обнаружена опасная болезнь — хроническая обструктивная болезнь легких, от которой скончался отец актёра Олег Ефремов.