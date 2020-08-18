Известный дизайнер Артемий Лебедев рассказал о своей личной жизни в интервью Ксении Собчак.
"Я старомодный. Относился к женщинам по их заслугам. Если есть ум, я ценю. Если красота — тоже неплохо. Доброта характера — прекрасно. От пяти жён дети. В моей жизни было много любви, и я очень счастливый человек. В душе я барин, который любит жить на широкую ногу, у меня всего должно быть много. Я получаю всё, что хочу. Детей очень хотел", — отметил дизайнер.
Не обошлось и без провокационных заявлений. Ранее Лебедев открыто призывал легализовать в России двоежёнство, однако теперь он помимо жён захотел ещё и "двух мужей".
"Когда я выступаю за многожёнство, я говорю, что хочу, чтобы у меня было два мужа и пять жён. Мало какая сфера жизни найдётся, где бы я не порвал шаблон", — отметил Лебедев.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.