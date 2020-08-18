Артемий Лебедев захотел двоежёнство и "двух мужей"

Известный дизайнер Артемий Лебедев рассказал о своей личной жизни в интервью Ксении Собчак.

"Я старомодный. Относился к женщинам по их заслугам. Если есть ум, я ценю. Если красота — тоже неплохо. Доброта характера — прекрасно. От пяти жён дети. В моей жизни было много любви, и я очень счастливый человек. В душе я барин, который любит жить на широкую ногу, у меня всего должно быть много. Я получаю всё, что хочу. Детей очень хотел", — отметил дизайнер.

Не обошлось и без провокационных заявлений. Ранее Лебедев открыто призывал легализовать в России двоежёнство, однако теперь он помимо жён захотел ещё и "двух мужей".