Ксения Бородина раскрыла свой секрет соблазнения мужчин

В последнее время Ксения Бородина начала рассказывать своим подписчикам о различных хитростях и лайфхаках, которыми она пользуется в жизни.

Из-за пандемии коронавируса так начали делать многие звёзды, чтобы привлечь новых подписчиков и удержать поклонников.

Телеведущая решила рассказать девушкам, как ей удается соблазнять мужчин.