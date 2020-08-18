В последнее время Ксения Бородина начала рассказывать своим подписчикам о различных хитростях и лайфхаках, которыми она пользуется в жизни.
Из-за пандемии коронавируса так начали делать многие звёзды, чтобы привлечь новых подписчиков и удержать поклонников.
Телеведущая решила рассказать девушкам, как ей удается соблазнять мужчин.
"Мне кажется, для мужчин чем проще, тем им понятней и круче. Белая майка-алкоголичка, голубые джинсы или шорты и кеды. Принцип, по которому стоит составлять образы, чтобы нравится мужчинам. Откровенное мини в паре с глубоким декольте не вызовет нужной реакции, а, напротив, оттолкнет, указывая на доступность. Нужно применить не такие явные, но действенные приемы. Главное, чтобы не вульгарно, и поменьше ослеплять стразиками", — пояснила Бородина.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.