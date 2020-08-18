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Ксения Бородина раскрыла свой секрет соблазнения мужчин

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В последнее время Ксения Бородина начала рассказывать своим подписчикам о различных хитростях и лайфхаках, которыми она пользуется в жизни.

Из-за пандемии коронавируса так начали делать многие звёзды, чтобы привлечь новых подписчиков и удержать поклонников.

Телеведущая решила рассказать девушкам, как ей удается соблазнять мужчин.

"Мне кажется, для мужчин чем проще, тем им понятней и круче. Белая майка-алкоголичка, голубые джинсы или шорты и кеды. Принцип, по которому стоит составлять образы, чтобы нравится мужчинам. Откровенное мини в паре с глубоким декольте не вызовет нужной реакции, а, напротив, оттолкнет, указывая на доступность. Нужно применить не такие явные, но действенные приемы. Главное, чтобы не вульгарно, и поменьше ослеплять стразиками", — пояснила Бородина.

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