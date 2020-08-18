Известная телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что пыталась контролировать свои расходы, но у неё ничего не вышло.
"Я пыталась когда-то вести подсчеты, сколько трачу денег в месяц, но у меня ничего не вышло. Я оплачиваю услуги няни, плачу помощнице. Это уже не 50 тысяч рублей. А каждый поход в магазин для меня — это примерно 10 тысяч рублей", — пояснила она.
Также Чехова призналась, что постоянно совершает спонтанные покупки и тратит много денег на уход за собой.
"Зарабатывать сегодня надо много", — добавила телеведущая.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.