Анфиса Чехова призналась, что не может контролировать расходы

Известная телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что пыталась контролировать свои расходы, но у неё ничего не вышло.

"Я пыталась когда-то вести подсчеты, сколько трачу денег в месяц, но у меня ничего не вышло. Я оплачиваю услуги няни, плачу помощнице. Это уже не 50 тысяч рублей. А каждый поход в магазин для меня — это примерно 10 тысяч рублей", — пояснила она.

Также Чехова призналась, что постоянно совершает спонтанные покупки и тратит много денег на уход за собой.