Ради своего нового мужа певица Валентина Легкоступова решилась лечь под нож пластического хирурга.

Незадолго до своей смерти артистка посетила пластического хирурга Владимира Плахотина, который сделал ей блефаропластику нижних век и удалил орбитальные грыжи.

"Многим не нравилось, что Валентина обрела своё счастье! Она же буквально парила: похудела, постройнела, сделала пластику. А как он за ней ухаживал: пылинки сдувал. Бабы у нас завистливые, это много кому не нравилось", — рассказала подруга Легкоступовой.