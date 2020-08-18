На днях Бари Алибасова выписали из психиатрической клиники. Продюсер сразу же подал на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной из-за "неразрешённых противоречий".

"Надо немедленно разводиться с Шукшиной, в её семье творится какое-то безобразие, а с появлением Ольги Лида вообще как будто с ума сошла. Поэтому мы начинаем бракоразводный процесс. Жаль, что те отношения, которые были между нами при знакомстве и потом в течение 25 лет дружбы, уже не вернуть", — прокомментировал развод Алибасов.