Недавно стало известно, что Брэд Питт вновь начал общаться с Анджелиной Джоли после почти пятилетнего перерыва. Оказалось, что это не говорит о скором примирении, поскольку актер вновь подал иск против своей бывшей жены.
Ранее Джоли хотела отстранить от судебного процесса частного судью Джона Одеркирка, которого она подозревала в связи с адвокатами экс-мужа.
Представители Питта подали встречный иск с требованием не затягивать решение об опеке над детьми.
"Анджелина Джоли полностью поддерживала кандидатуру Одеркирка и ранее никогда не возражала против его дальнейшего участия в процессе. К сожалению, люди, которые больше всего страдают от такого поступка, собственные дети пары, опека над которыми до сих пор не определена", — заявил один из адвокатов Питта.
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