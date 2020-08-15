Брэд Питт снова подал в суд на Анджелину Джоли

Недавно стало известно, что Брэд Питт вновь начал общаться с Анджелиной Джоли после почти пятилетнего перерыва. Оказалось, что это не говорит о скором примирении, поскольку актер вновь подал иск против своей бывшей жены.

Ранее Джоли хотела отстранить от судебного процесса частного судью Джона Одеркирка, которого она подозревала в связи с адвокатами экс-мужа.

Представители Питта подали встречный иск с требованием не затягивать решение об опеке над детьми.