Актёр Михаил Ефремов решил посетить судебное заседание 18 августа, несмотря на проблемы со здоровьем.

Напомним, 11 августа артиста госпитализировали прямо из здания суда перед заседанием. Ефремов перенес инсульт, однако уже сегодня, 15 августа, его выписали из больницы.

"Во вторник Ефремов, скорее всего, примет участие в заседании, но утверждать об этом однозначно пока нельзя, все зависит от состояния его здоровья. Сегодня вечером я планирую его навестить, узнать о его здоровье подробнее", — сообщил его адвокат Эльман Пашаев.