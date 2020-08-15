Пугачеву обвинили в крахе карьеры Легкоступовой

В конце 80-х Валентину Легкоступову знал почти каждый советский гражданин, а хиты певицы регулярно звучали на телевидении и радио.

Однако с годами звезда певицы начала угасать. Люди из её окружения говорят, что в крахе карьеры Легкоступовой приложила руку сама Алла Пугачева. Якобы Легкоступова имела неосторожность резко высказаться в адрес Примадонны.

Легкоступова впоследствии успокаивала себя тем, что не смогла "акклиматизироваться" после распада СССР.