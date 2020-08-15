Петросян недоволен отменой концертов в Крыму

Евгений Петросян прокомментировал отмену своих выступлений в Крыму. Юмористу это не понравилось и он написал, что ему, как спортсмену, нужно держать себя в форме.

"Если артист не выходит на сцену месяц, он может восстановиться в течение недели - десяти дней; если два-три месяца — это уже большая проблема. У нас, получается, уже пять месяцев", — объяснил Петросян.

Ранее концерты юмориста были отменены и в Краснодарском крае из-за ситуации с коронавирусом.