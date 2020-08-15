Евгений Петросян прокомментировал отмену своих выступлений в Крыму. Юмористу это не понравилось и он написал, что ему, как спортсмену, нужно держать себя в форме.
"Если артист не выходит на сцену месяц, он может восстановиться в течение недели - десяти дней; если два-три месяца — это уже большая проблема. У нас, получается, уже пять месяцев", — объяснил Петросян.
Ранее концерты юмориста были отменены и в Краснодарском крае из-за ситуации с коронавирусом.
"Я понимаю, губернатор Краснодарского края осторожничает, ведь туда ринулись миллионы наших граждан. Лучше осторожность, чем потом долгое лечение. Но наша жанровая проблема повисает в воздухе", — посетовал юморист.
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