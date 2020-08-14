На 55-м году жизни скончалась певица Валентина Легкоступова

Певица Валентина Легкоступова так и не смогла оправиться от полученных травм. Она скончалась 14 августа в 15:30. О смерти Легкоступовой на своей странице в Instagram сообщила её дочь Анетта Бриль.

Ранее стало известно, что 54-летняя исполнительница эстрадных песен доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали у неё черепно-мозговую травму. Певице сделали операцию.

В это время следователи выясняли, каким образом женщина получила травму.

В результате был задержан ее муж Юрий Фирсов.

На данный момент дочь звезды не сообщила, что стало причиной смерти Валентины.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Валентина Легкоступова отметила свадьбу и впала в кому.