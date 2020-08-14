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Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память...
Певица Валентина Легкоступова так и не смогла оправиться от полученных травм. Она скончалась 14 августа в 15:30. О смерти Легкоступовой на своей странице в Instagram сообщила её дочь Анетта Бриль.
Ранее стало известно, что 54-летняя исполнительница эстрадных песен доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали у неё черепно-мозговую травму. Певице сделали операцию.
В это время следователи выясняли, каким образом женщина получила травму.
В результате был задержан ее муж Юрий Фирсов.
На данный момент дочь звезды не сообщила, что стало причиной смерти Валентины.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Валентина Легкоступова отметила свадьбу и впала в кому.
У власти Белоруссии сегодня самая сложная ситуация за всю историю. В обществе раскол, в экономике стагнация, реформы не провести - а ресурсов на это уже нет...