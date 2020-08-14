Little Big в очередной раз взорвал YouTebe клипом. Видео на песню "Tacos" было опубликовано днём 14 августа.
Всего за несколько часов клип набрал более полумиллиона просмотров, а к 17.00 — уже 700 тысяч. Сегодня можно ожидать первый миллион в YouTube.
Группа из Санкт-Петербурга ранее установила рекорд по просмотрам участников Евровидения. Квартет должен был принять участие в конкурсе в 2020 году, но он был отменён из-за пандемии коронавируса.
Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лисов. Также в составе группы диджей Сергей Макаров.
У власти Белоруссии сегодня самая сложная ситуация за всю историю. В обществе раскол, в экономике стагнация, реформы не провести - а ресурсов на это уже нет...