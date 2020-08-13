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Добрый день! Хочу выступить с официальным заявлением в сложившейся ситуации, потому что весь этот поток лжи и хайпа «добрых людей» достиг каких-то невероятных масштабов и считаю нужным прояснить ситуацию. 1. Да, моя Мама Легкоступова Валентина в больнице в крайне-тяжелом состоянии и в коме. Не надо лишний раз отвлекать врачей звонками о ее самочувствии, лучше просто помолиться. 2. Да, отвезла ее и Фирсова Ю. в наркологическую больницу я со своим супругом ещё 6 августа. Да, они оба были в состоянии сильного алкогольно опьянения. НО!!!!!!Прошу заметить, моя Мама РАНЕЕ НИКЕМ НЕ БЫЛА!!!!! замечена в употреблении спиртных напитков и мной в том числе!!!!!! , поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти, а главное, КАК такое могло произойти? 3. НЕТ!!!! У НЕЁ НЕ БЫЛО проломленной головы и ссадин на лице!!!!!!!! , как утверждает СМИ. 4. С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у неё была ЧМТ. 5. Прошу заметить очень важную вещь. Я и моя семья никого НЕ обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК. Но ряд вопросов, на который хотелось бы получить ответы, имеем. Например, почему в случае ее падения в ванной, с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние «пьяного неадеквата» не предполагает собой оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать?! Это только малая часть вопросов... Поливать грязью Фирсова Ю. я не собираюсь, так как это был выбор моей мамы. Отношение нашей семьи к нему на сегодняшний момент не имеет никакого значения. Нам важно вернуть мать, дочь и бабушку. Поэтому прошу всех остановиться выливать грязь и очернять ее имя, не разобравшись в ситуации. Всем, кто поддерживает, молится и просто с нами-огромное спасибо.
Дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль на своей странице в Insragram сообщила о том, что мать находится в коме.
Она решила прокомментировать информацию о состоянии певицы, чтобы избежать "потока лжи".
В первую очередь Анетта заявила, что сообщения о том, что у Легкоступовой проломлен череп, это ложь. Никаких травм и ссадин у нет.
По словам Бриль, 6 августа она сама отвезла мать и её супруга Юрия Фирсова в наркологическую больницу. Они оба находились в состоянии алкогольного опьянения. При этом дочь отметила, что ранее Легкоступова не употребляла алкогольные напитки.
Анетта также сообщила, что её мать с 6 по 7 августа проходила лечение в наркологической клинике, но в ночь с 7 на 8 августа ей стало хуже, она впала в кому, её перевели в другую больницу для проведения срочной операции. Врачи выявили у Легкоступовой черепно-мозговую травму.
Бриль добавила, что она не собирается никого обвинять "в избиении матери", но есть некоторые вопросы, на которые пока нет ответов. Причину инцидента помогут установить следователи.
Ранее "Правда.Ру" писала, что муж Валентины Легкоступовой опроверг сообщения о коме певицы.
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