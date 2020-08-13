Дочь Валентины Легкоступовой сообщила о её тяжёлом состоянии

Дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль на своей странице в Insragram сообщила о том, что мать находится в коме.

Она решила прокомментировать информацию о состоянии певицы, чтобы избежать "потока лжи".

В первую очередь Анетта заявила, что сообщения о том, что у Легкоступовой проломлен череп, это ложь. Никаких травм и ссадин у нет.

По словам Бриль, 6 августа она сама отвезла мать и её супруга Юрия Фирсова в наркологическую больницу. Они оба находились в состоянии алкогольного опьянения. При этом дочь отметила, что ранее Легкоступова не употребляла алкогольные напитки.

Анетта также сообщила, что её мать с 6 по 7 августа проходила лечение в наркологической клинике, но в ночь с 7 на 8 августа ей стало хуже, она впала в кому, её перевели в другую больницу для проведения срочной операции. Врачи выявили у Легкоступовой черепно-мозговую травму.

Бриль добавила, что она не собирается никого обвинять "в избиении матери", но есть некоторые вопросы, на которые пока нет ответов. Причину инцидента помогут установить следователи.

Ранее "Правда.Ру" писала, что муж Валентины Легкоступовой опроверг сообщения о коме певицы.