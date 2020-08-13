Instagram обвиняют в незаконном сборе биометрических данных

На Facebook снова подали в суд: на этот раз компания обвиняется в незаконном сборе и хранении биометрических данных при помощи Instagram.

Суть обвинения в том, что в этой социальной сети якобы есть система распознавания лиц, которая хранит их в базе данных.

"Facebook использует данные, чтобы улучшить свои возможности распознавания лиц в своих продуктах — в том числе в приложении Facebook — и делится этой информацией в разных сервисах. Facebook делает это, не предоставляя необходимые уведомления и сведения, требующиеся по закону Иллинойса", — отмечается в документе.

Примерная сумма иска оценивается в 500 млрд долларов.