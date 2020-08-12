Пашаев: у Ефремова инсульт

Состояние Михаила Ефремова, которого накануне на Скорой увезли из зала суда прямиком в отделение реанимации Боткинской больницы "среднетяжелое".

Об этом сообщил адвокат актера Эльман Пашаев со слов врачей.

По его словам, у Ефремова диагностирован инсульт.

Напомним, что Ефремов почувствовал себя плохо по дороге в Пресненский суд, где должно было состоятся очередное заседание по устроенному им в центре Москвы ДТП. В зал приставы вводили обвиняемого под руки, а чуть позже выносили на носилках.

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