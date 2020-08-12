Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Мишустин поручил продлить стимулирующие выплаты медработникам
В Германии заявили о потере США роли гаранта мирового порядка﻿
Принц Гарри и Меган Маркл приобрели особняк в Санта-Барбаре
Нейробиологи объяснили, как работает "компас" в голове у мух
Макрон и Путин обсудили ситуацию в Ливане
Учёные выяснили: аспирин может усугублять рак
Три человека погибли во время крушения поезда в Шотландии
В ночь на 13 августа любой россиянин может увидеть звездопад Персеиды
Центральные станции минского метро перекрыты

Пашаев: у Ефремова инсульт

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Состояние Михаила Ефремова, которого накануне на Скорой увезли из зала суда прямиком в отделение реанимации Боткинской больницы "среднетяжелое".

Об этом сообщил адвокат актера Эльман Пашаев со слов врачей.

По его словам, у Ефремова диагностирован инсульт. 

Напомним, что Ефремов почувствовал себя плохо по дороге в Пресненский суд, где должно было состоятся очередное заседание по устроенному им в центре Москвы ДТП. В зал приставы вводили обвиняемого под руки, а чуть позже выносили на носилках.

Читайте также:

Охлобыстин считает, что у Ефремова "синдром Раскольникова"

Адвокат рассказал, что вызывает недоумение в линии защиты Михаила Ефремова

Последние материалы
Бундесвер и пандемия — ка﻿к армия помогает Германии
Горькая и здоровая жизнь: чем полезна горечь для организма
В суде озвучили список страшных находок в квартире историка Соколова
Юрий Лоза сомневается в том, что у Ефремова был инсульт
Мишустин поручил продлить стимулирующие выплаты медработникам
В Германии заявили о потере США роли гаранта мирового порядка﻿
Принц Гарри и Меган Маркл приобрели особняк в Санта-Барбаре
Нейробиологи объяснили, как работает "компас" в голове у мух
Глава Xbox Фил Спенсер: мы вступаем в период экономической неопределенности
Макрон и Путин обсудили ситуацию в Ливане
Популярное
Новости Белоруссии
У белорусской оппозиции меняется лидер

Мария Колесникова, координатор штаба Светланы Тихановской, подхватила знамя, упавшее из рук лидера белорусской оппозиции.

У белорусской оппозиции меняется лидер
Западные СМИ устроили истерику по поводу российской вакцины. Почему?
Мир. Новости мира
Западные СМИ устроили истерику по поводу российской вакцины. Почему?
Новости Белоруссии
Светлана Тихановская готовит выступление
Наука и техника
В геноме человека найден след неизвестных предков
Игорь Буккер Что скрывает священное озеро инков Игорь Буккер Руслан Веснянко Белоруссия и Украина: сходства и различия майданов Руслан Веснянко Наталия Красовская Русские сказки спасут россиян от информационных атак Запада Наталия Красовская
Комментарии
Коротченко: "Лукашенко "врубил" Вагнера. Путин не простит"
Федот Тумусов рассказал, что "самое интересное" в вакцине Гамалеи
Центральные станции минского метро перекрыты
Центральные станции минского метро перекрыты
В чем феномен советской дружбы народов
"Россия будет следующей!": в США грозят Москве беспорядками
Дочь Владимира Путина сделала прививку от коронавируса
Состояние Ефремова удалось стабилизировать
Состояние Ефремова удалось стабилизировать
Что нельзя делать в день вакцинации от COVID-19?
Как Лукашенко выиграл выборы и проиграл страну
В Белоруссии продолжаются проблемы с Интернетом
Коронавирус вынудит Кремль начать национализацию?
Коротченко: "Лукашенко "врубил" Вагнера. Путин не простит"
О героях и антигероях: в Киеве пообещали Крыму "комиссию правды"
Перехваты самолетов НАТО могут закончиться войной
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
О героях и антигероях: в Киеве пообещали Крыму "комиссию правды"
Как погибала подлодка "Курск"
Сестры Хачатурян: неожиданное мнение
Джиган начал пить на отдыхе в Турции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ