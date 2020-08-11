Ефремову в суд вызвали "скорую". Заседание задерживается

Актёру Михаилу Ефремову стало плохо в Пресненском суде города Москвы.

Заседание по делу артиста задерживается. Ефремову вызвали скорую помощь. Об этом сообщил корреспондент РИА "Новости" из зала суда.

Накануне медики уже приезжали к Ефремову из-за проблем с сердцем, однако актёр отказался от госпитализации. Об этом рассказывал его адвокат Эльман Пашаев.