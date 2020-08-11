Новый муж Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов опроверг сообщения СМИ о том, что его супруга находится в коме. Он также рассказал детали произошедшего.

"Всё произошло примерно дней восемь назад. Валя упала в ванной, в результате чего получила травму головы. Два дня она находилась дома, с ней всё было хорошо. На третий день начались ухудшения. После этого мы увезли ее в больницу, а в какую — не скажу во избежание ажиотажа. Сейчас она в сознании, через пару дней должны выписать. Не знаю, кому понадобилось распускать слухи о коме Вали! Какой-то чёрный пиар! Не надо так пугать людей!" — пояснил Фирсов.