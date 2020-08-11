Близкий друг Михаила Ефремова Иван Охлобыстин сообщил, что во время самоизоляции написал для актёра пьесу.

Ранее планировалось, что её постановкой займется Гарик Сукачёв.

"Я в самоизоляции написал Мише Ефремову пьесу, которую он должен был ставить после пандемии. За две недели до этой катастрофы он, как чувствовал, попросил её поставить Гарика Сукачёва. Пьеса называется "Пар".

Мишей прямо перед пандемией была мне поставлена такая задача: в воздухе царит некая неопределённость и ощущение грядущей катастрофы по разным причинам — меняется климат, какие-то политические конфликты в обществе. Он хотел, чтобы в пьесе было передано движение в пропасть, ощущаемое персонажами", — пояснил Охлобыстин.