Шнуров написал стихи о Лукашенко: "Звали тебя раньше — батька"

Бывший музыкант Сергей Шнуров жёстко раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко за применение силы против своего народа.

Также он опубликовал стих, в котором назвал Лукашенко "чмом".