Бывший музыкант Сергей Шнуров жёстко раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко за применение силы против своего народа.
Также он опубликовал стих, в котором назвал Лукашенко "чмом".
"Хватит газом поливать-ка!
Земляки твои, а впрочем…
Звали тебя раньше — батька,
А теперь, наверно, — отчим?
Или чмо? Но мягко очень", — написал Шнуров.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.