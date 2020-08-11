Певица Валентина Легкоступова несколько дней отмечала свою свадьбу. После этого её обнаружили в тяжёлом состоянии и срочно доставили в больницу.
Врачи диагностировали у артистки отёк мозга и не стали давать никаких гарантий. Сейчас она впала в кому.
Вместе с Легкоступовой в наркологическую клинику доставили и её нового мужа — Юрия Фирсова, однако он вскоре сбежал.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.