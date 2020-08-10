Певица Рита Дакота сообщила, что её экстренно госпитализировали в больницу из-за ухудшения состояния. Напомним, артистка ранее заболела коронавирусом.

"Приехала бригада, которая, как я поняла, приезжает через десять дней после первого положительного теста на COVID-19, обследовали меня, сказали, что очень мало кислорода в крови (обычно 95-100, у меня ниже 90…). Срочно увезли на скорой с мигалками. Никогда не ездила на скорой с мигалками, ощущения ужасные! Надеюсь на лучшее и нос не вешаю. Я в доверии к Богу. Значит, так надо для меня. Значит, так лучше для меня… Берегите себя, ребят. Цените каждый момент, цените здоровье. Надеюсь, скоро вернуться к вам бодрой и полной сил… Я вас люблю", — написала певица в личном блоге.