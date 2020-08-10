Прилучный пытается выжить Муцениеце из своего сериала

Недавно Агата Муцениеце сообщила, что больше не будет участвовать в театральной постановке "Авантюристы поневоле", поскольку там играет её бывший муж — Павел Прилучный.

Теперь стало известно, что актриса лишится ещё одного проекта — сериала "В клетке", продюсером которого также является Прилучный.

Агент Муцениеце утверждает, что против артистки уже начали плести интриги, чтобы выкинуть её из проекта.