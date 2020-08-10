Недавно Агата Муцениеце сообщила, что больше не будет участвовать в театральной постановке "Авантюристы поневоле", поскольку там играет её бывший муж — Павел Прилучный.
Теперь стало известно, что актриса лишится ещё одного проекта — сериала "В клетке", продюсером которого также является Прилучный.
Агент Муцениеце утверждает, что против артистки уже начали плести интриги, чтобы выкинуть её из проекта.
"Затык в одной точке. Со мной ведет переговоры неизвестное лицо, которое не согласовывает ничего с генеральным продюсером — Теймуром Джафаровым. По этому вопросу я с Джафаровым лично не встречалась, один раз мы говорили по телефону, запросили сценарий, на что получили отказ. А как артист может принять решение без сценария? Абсурд. Впервые сталкиваюсь с тем, что требуют подписать договор без ознакомления со сценарием. Странная история… Называется: без меня меня женили. Почему принимаются решения в отношении моего артиста за него? Почему переговоры ведет не генеральный продюсер, а неизвестное мне лицо, о чьих полномочиях я не имею никого понятия. Налицо неаргументируемый саботаж", — пояснила Мариам Андреевская.
Протест против итогов президентских выборов в Белоруссии, которые ещё даже не объявлены официально, перешёл в столкновения с милицией.