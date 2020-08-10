Раскрыта тайна одиночества Виктории Дайнеко

Певица Виктория Дайнеко рассказала своим подписчикам, почему она до сих пор одинока.

Разобраться в себе артистке помогла её близкая подруга нумеролог. Она рассказала Дайнеко, что у неё слишком сильный характер, который мешает ей заводить отношения с мужчинами.

"Ты альфа-самка, у тебя высокий темперамент, ты привлекаешь мужчин, можешь наслаждаться моментом и кайфовать от жизни! Но ты не дожидаешься помощи мужчин и делаешь все сама. Это самостоятельность мешает тебе быть полноценной и довериться мужскому сильному плечу", — утверждает подруга певицы.

Примечательно, что Дайнеко полностью согласилась с ней.