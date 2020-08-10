Юлия Михалкова рассказала о романах с участниками "Уральских пельменей"

Бывшая участница проекта "Уральские пельмени" ответила на слухи о том, что у неё были романы с коллегами.

Юлия Михалкова утверждает, что ей постоянно приписывали любовные отношения практически со всеми участниками "Уральских пельменей", но все эти слухи были ложными.