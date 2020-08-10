Бывшая участница проекта "Уральские пельмени" ответила на слухи о том, что у неё были романы с коллегами.
Юлия Михалкова утверждает, что ей постоянно приписывали любовные отношения практически со всеми участниками "Уральских пельменей", но все эти слухи были ложными.
"Больше всех "пострадал", конечно, Дима Брекоткин! Я могу понять стороннего наблюдателя: красивая девушка в компании парней. Конечно, вывод напрашивается сам собой. Но! Я официально заявляю, что никаких романов, интрижек даже близко не было за всё время нашего знакомства. Мы были отличными коллегами, прекрасными друзьями. Я хорошо общалась с жёнами парней. Мы работали, балагурили, отдыхали. Но романы не крутили. Никогда!" — утверждает артистка.
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