Киркоров купил кроссовки за 7 миллионов рублей

Недавно в социальных сетях появились слухи о том, что Филипп Киркоров еле сводит концы с концами и испытывает финансовые трудности.

Эти слухи спровоцировало открытие интернет-магазина личных вещей певца. Однако последнее приобретение артиста указывает на то, что с деньгами у него всё хорошо.

Киркоров похвастался новыми кроссовками совместного производства Nike и Dior. Их стоимость составляет более семи миллионов рублей.